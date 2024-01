Hyde Walk Residence

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

Möchten Sie günstig investieren und Ihr Kapital erhöhen? Immobilien in den VAE sind heute die beste Option für Investitionen! - Das Wachstum des Marktes und der Wirtschaft des Landes. - Steuern 0% und Sicherheit. IHR GUT VOM GEBIET IM AREND ODER VERKAUF - IHR! - Wir werden helfen, Immobilien persönlich und aus der Ferne zu erwerben. - Nur erfahrene Makler, die mit allen Mitteln ein profitables Objekt finden können. - Permanenter Währungsgewinn aus der Miete ohne die Notwendigkeit, im Land zu bleiben. - Unterstützung bei der Erlangung eines Aufenthaltsvisums und der Eröffnung von Konten, Unternehmen. - Bereitstellung von zinslosen Raten von bis zu 3-5 Jahren für Einwohner. - Unterstützung beim Weiterverkauf von Eigentum und Einkommen. Wohnungen im neuen Erin-Komplex in der Central Park Community. Den Bewohnern des Projekts wird eine große Auswahl an Annehmlichkeiten angeboten: Pools und ein Brunnen, Wasserplattformen für Spiele, Laufbänder, ein Fitnessstudio an der frischen Luft, ein Wellnessbereich und eine Sauna, Räume für Yoga, Sportplätze, Tennisplätze und mehr. Erin liegt in der Nähe der Hauptverkehrsadern: Sheikh Zayed Road und Al Wasl Road. Sie bieten ungehinderten Zugang zu den berühmten Sehenswürdigkeiten und Einrichtungen Dubais: 1 Minute zum City Walk Shopping Center. 10 Minuten zum Strand 15 Minuten nach Burj Al Arab und La Mer Beach. 15 Minuten zum internationalen Flughafen Dubai. 20 Minuten nach Palm Jumeirah Island und Dubai Marina. Die günstige Lage und die Nähe zu Sehenswürdigkeiten und fortschrittlicher Infrastruktur machen Erin zu einer hochprofitablen Investition. Zahlungsplan: 20% - Buchung 10% - September 2023 10% - März 2024 10% - September 2024 10% - März 2025 10% - September 2025 30% - nach Fertigstellung im April 2026 Schreiben Sie oder rufen Sie uns an, wählen Sie Immobilien für Ihre Vorlieben aus. Wir organisieren einen sicheren Deal mit dem Entwickler!