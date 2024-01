Real Estate Dubai luxury

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

von €570,500

218–229 m² 3

Kapitulation vor: 2026

Mudon Al Ranim 5 – ist ein neuer Komplex von Elite-Stadthäusern mit 3 und 4 Schlafzimmern eines der führenden Entwickler in den VAE Dubai Properties. Das Projekt wird der letzte Neuzugang in der familienorientierten Gemeinde Mudon sein, die eine der beliebtesten Gemeinden in Dubai ist. Es bietet seinen Bewohnern ein ruhiges Leben im Einklang mit der Natur, umgeben von Grünflächen und erstklassigen Annehmlichkeiten vor der Haustür. Alle Arten von Residenzen umfassen Balkone sowie Zimmer für Bedienstete mit separatem Bad und überdachtem Parkplatz für zwei Maschinenräume. Darüber hinaus umfasst die Aufteilung aller dreistöckigen Stadthäuser ein geräumiges Familienzimmer auf Dachebene. Luxuriöse Residenzen befinden sich rund um den Mudon Al Ranim Park. Von den Fenstern der Stadthäuser aus haben Sie einen Blick auf üppige Grüns. Dieser geräumige Park mit angelegten Gärten und gewundenen schattigen Wegen ist ein idealer Ort für Familienpicknicks und Spaziergänge. Dank der Fenster in der gesamten Wand werden die Zimmer des Stadthauses mit der Sonne überflutet, und weiße und zarte Beigetöne im Innenraum sorgen für ein Gefühl von Leichtigkeit und Geräumigkeit. Bei der Dekoration von Stadthäusern werden hochwertige Materialien verwendet. Der Mudon Al Ranim Park hat einen Kinderspielplatz sowie ein Erholungsgebiet für Besucher jeden Alters geschaffen. Die Bewohner von Mudon haben folgende Annehmlichkeiten zur Verfügung: - Pools; - Fitnesszonen; - Meditationszonen; - Basketballplatz; - Volleyballplatz; - Fußballplatz; - Spielplätze für Kinder; - Kinderhinderniskurs; - multifunktionale Rasenflächen für Veranstaltungen; - Picknickplätze; - Ein Gemeindezentrum mit dem Geant Express Supermarkt Mudon Supermarkt; - eine Zone für Wanderhunde. Ort: Innerhalb eines Radius von 10 – 15 Autominuten von Mudon Al Ranim sind: - Kindergärten; - Schulen; - Krankenhäuser; - Weltklasse-Golfclub Trump International Golf Club; - Dubai Polo & Equestrian Club; - Einkaufszentren; - Dubai Butterfly Garden – Indoor-Schmetterlingsgarten, der behauptet, der größte der Welt zu sein und den Gästen die Möglichkeit bietet, 15.000 Schmetterlingsarten mit 50 Arten zu bewundern; - Große Sportkomplexe Dubai Sports City und Hamdan Sports Complex; - Der Themenpark Global Village, der Besucher in die Kultur verschiedener Länder einführt und eine große Auswahl an Unterhaltung bietet.