Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Vereinigte Arabische Emirate
  3. Ghanadhah
  4. Wohnimmobilien

Wohnimmobilien in Ghanadhah, Vereinigte Arabische Emirate

;
1 immobilienobjekt total found
Wohnung 2 zimmer in Ghanadhah, Vereinigte Arabische Emirate
UP UP
Wohnung 2 zimmer
Ghanadhah, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 96 m²
Stockwerk 5/6
Wohnung mit vollem Meerblick und Sonnenuntergang von der TerrasseJacob & Co. Beachfront Livi…
$1,14M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Privatverkäufer
Sprachen
Русский
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Ghanadhah, Vereinigte Arabische Emirate

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen