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Wohnungen am Meer in Deira, Vereinigte Arabische Emirate

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1 Zimmer
9
2 Zimmer
13
3 Zimmer
21
9 immobilienobjekte total found
Wohnung 4 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 4 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 147 m²
Stockwerk 6/12
241 WATERSIDE - Insel Privatsphäre, minimalistische Architektur und Resort-Lifestyle in Duba…
$868,092
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Wohnung 3 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 3 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 88 m²
Stockwerk 6/12
241 WATERSIDE - Insel Privatsphäre, minimalistische Architektur und Resort-Lifestyle in Duba…
$596,064
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Wohnung 2 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 2 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 82 m²
Stockwerk 6/12
241 WATERSIDE - Insel Privatsphäre, minimalistische Architektur und Resort-Lifestyle in Duba…
$514,374
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LDV InvestLDV Invest
Wohnung 3 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 3 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 119 m²
2-SPAL HOTEL APARTMENTS ST. REGIS-WOHNUNGEN IM LEBENSMITTELZENTRUMSt. Regis Residences   – E…
$892,978
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Wohnung 2 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 2 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 73 m²
1-SPAL WOHNUNGEN ST. REGIS-WOHNUNGEN IM LEBENSMITTELZENTRUMSt. Regis Residences   – Ein neue…
$593,504
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Wohnung 3 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 3 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Luxuriöse, von Mercedes-Benz inspirierte Residenzen in der Innenstadt von Dubai, Vereinigte …
$2,99M
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Wohnung 4 zimmer in Deira, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 4 zimmer
Deira, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 256 m²
Etagenzahl 10
Wohnsiedlung – Mina Rashid (Port Rashid), Dubai, VAE (Vereinigte Arabische Emirate)
$1,23M
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Wohnung 2 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 2 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
1 - SPALWOHNUNGEN W RESIDENZEN IM ZENTRUM DER LEBENSMITTELresidenzen und nbsp; – befindet si…
$454,000
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Wohnung 3 zimmer in Deira, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 3 zimmer
Deira, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 113 m²
Etagenzahl 8
Wohnsiedlung – Mina Rashid (Port Rashid), Dubai, VAE (Vereinigte Arabische Emirate)
$596,988
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