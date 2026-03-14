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Studio-Wohnungen am Meer in Al Hamriyah, Vereinigte Arabische Emirate

1 immobilienobjekt total found
Studio in Al Hamriyah, Vereinigte Arabische Emirate
Studio
Al Hamriyah, Vereinigte Arabische Emirate
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 46 m²
Stockwerk 4/6
Apartments im Blue Bay Phase C Komplex, entlang der Küste des Arabischen Golfs! Ideal für Fa…
$107,945
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