Mehrstöckige Wohnungen in Emirat Adschman, Vereinigte Arabische Emirate

1 immobilienobjekt total found
Wohnungen auf mehreren Ebenen 1 zimmer in Adschman, Vereinigte Arabische Emirate
UP UP
Wohnungen auf mehreren Ebenen 1 zimmer
Adschman, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 1 109 m²
Etagenzahl 20
Es tut mir leid. Ein-Zimmer-Wohnung zum Verkauf - Dusset II Projekt (im Bau)Ein herrlicher B…
$572,459
