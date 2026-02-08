Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Ukraine
  3. Oblast Schytomyr
  4. Wohnimmobilien

Wohnimmobilien in Oblast Schytomyr, Ukraine

1 immobilienobjekt total found
Haus 4 zimmer in Rajon Schytomyr, Ukraine
Haus 4 zimmer
Rajon Schytomyr, Ukraine
Zimmer 4
Fläche 170 m²
Etagenzahl 2
SCHELLEN DER SKY Ein neues Zuhause mit dem europäischen Reparaturhaus in der Nähe des Meeres…
$270,000
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
BPS Consulting
Sprachen
English, Русский, Українська
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Oblast Schytomyr, Ukraine

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen