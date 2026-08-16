Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Ukraine
  3. Oblast Transkarpatien
  4. Gewerbeimmobilien
  5. Hotel

Hotels in Oblast Transkarpatien, Ukraine

;
gewerbeimmobilien
3
1 immobilienobjekt total found
Hotel-, Erholungs- und Medizin-Komplex in Polyana (Transkarpatien) in Poliana, Ukraine
Hotel-, Erholungs- und Medizin-Komplex in Polyana (Transkarpatien)
Poliana, Ukraine
Fläche 6 455 m²
Etagenzahl 6
Ich verkaufe einen betriebsbereiten Hotel-, Erholungs- und Medizin-Komplex in Polyana (Trans…
$8,22M
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
BPS Consulting
Sprachen
English, Русский, Українська
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen