  1. Realting.com
  2. Ukraine
  3. Zaharivska selisna gromada
  4. Wohnimmobilien

Wohnimmobilien in Zaharivska selisna gromada, Ukraine

Sachariwka
4
4 immobilienobjekte total found
Haus 3 zimmer in Sachariwka, Ukraine
Haus 3 zimmer
Sachariwka, Ukraine
Zimmer 3
Fläche 134 m²
Stockwerk 1/1
$67,500
Haus 3 zimmer in Sachariwka, Ukraine
Haus 3 zimmer
Sachariwka, Ukraine
Zimmer 3
Fläche 140 m²
Stockwerk 1/1
$70,000
Haus 3 zimmer in Sachariwka, Ukraine
Haus 3 zimmer
Sachariwka, Ukraine
Zimmer 3
Fläche 140 m²
Stockwerk 1/1
$70,000
Otium DevelopmentOtium Development
Haus 3 zimmer in Sachariwka, Ukraine
Haus 3 zimmer
Sachariwka, Ukraine
Zimmer 3
Fläche 150 m²
Stockwerk 1/1
$75,000
