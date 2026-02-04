Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Gewerbeimmobilien in Vigodanska silska gromada, Ukraine

2 immobilienobjekte total found
Gewerbefläche 2 482 m² in Wyhoda, Ukraine
Gewerbefläche 2 482 m²
Wyhoda, Ukraine
Fläche 2 482 m²
13052. Industriebasis. Das Grundstück des Gebäudes beträgt 2.480 m², Abschnitt 3.68 ha, 2 W …
$410,000
Gewerbefläche 100 m² in Wyhoda, Ukraine
Gewerbefläche 100 m²
Wyhoda, Ukraine
Fläche 100 m²
7999. . . Wir bieten zum Verkauf eine gültige Ölraffineriebasis 30 km von Odessa im Dorf Art…
$380,000
