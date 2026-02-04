Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Wohnungen in Vigodanska silska gromada, Ukraine

1 immobilienobjekt total found
Wohnung 2 zimmer in Kamjanka, Ukraine
Wohnung 2 zimmer
Kamjanka, Ukraine
Zimmer 2
Fläche 52 m²
Stockwerk 1/2
26325. Zu verkaufen 2-Zimmer-Wohnung in Kamenka, das Zentrum des Dorfes, ein starkes Haus, s…
$20,000
Immobilienangaben in Vigodanska silska gromada, Ukraine

