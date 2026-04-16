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Büroräumen in Velikodolinska selisna gromada, Ukraine

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Büro 564 m² in Molodischne, Ukraine
Büro 564 m²
Molodischne, Ukraine
Fläche 564 m²
35538. Operating Business Center in der beliebtesten Gegend von Chernomorsk ist zum Verkauf.…
$300,000
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