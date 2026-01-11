Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Ukraine
  3. Velikodalnicka silska gromada
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus

Häuser in Velikodalnicka silska gromada, Ukraine

3 immobilienobjekte total found
Haus 6 zimmer in Welykyj Dalnyk, Ukraine
Haus 6 zimmer
Welykyj Dalnyk, Ukraine
Zimmer 6
Fläche 305 m²
Stockwerk 1/2
$70,000
Eine Anfrage stellen
Haus 5 zimmer in Welykyj Dalnyk, Ukraine
Haus 5 zimmer
Welykyj Dalnyk, Ukraine
Zimmer 5
Fläche 115 m²
Stockwerk 1/1
$90,000
Eine Anfrage stellen
Haus 5 zimmer in Welykyj Dalnyk, Ukraine
Haus 5 zimmer
Welykyj Dalnyk, Ukraine
Zimmer 5
Fläche 139 m²
Stockwerk 1/2
25186 Ich werde ein 2-stöckiges Haus in Dalnik verkaufen, mit einer Gesamtfläche von 139 qm.…
$65,000
Eine Anfrage stellen
NicoleNicole
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Velikodalnicka silska gromada, Ukraine

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen