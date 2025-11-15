Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Ukraine
  3. Velikodalnicka silska gromada
  4. Gewerbeimmobilien

Gewerbeimmobilien in Velikodalnicka silska gromada, Ukraine

5 immobilienobjekte total found
Gewerbefläche 145 m² in Welykyj Dalnyk, Ukraine
Gewerbefläche 145 m²
Welykyj Dalnyk, Ukraine
Fläche 145 m²
Stockwerk 1
$750
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
BPS Consulting
Sprachen
English, Русский, Українська
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Gewerbefläche in Welykyj Dalnyk, Ukraine
Gewerbefläche
Welykyj Dalnyk, Ukraine
29643. Ich verkaufe ein Grundstück zur gewerblichen Nutzung in Velikiy Dalnik, Mayakskaya, 5…
$250,000
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche 2 000 m² in Welykyj Dalnyk, Ukraine
Gewerbefläche 2 000 m²
Welykyj Dalnyk, Ukraine
Fläche 2 000 m²
9912. . . Wir bieten zum Verkauf ein Lagerhaus im Dorf an. Großer Dalknik. Gesamtfläche 2000…
$195,000
Eine Anfrage stellen
NotarNotar
Gewerbefläche 2 919 m² in Welykyj Dalnyk, Ukraine
Gewerbefläche 2 919 m²
Welykyj Dalnyk, Ukraine
Fläche 2 919 m²
9911. . . Wir bieten einen Gebäudekomplex in der Stadt zum Verkauf an. Das Great Dalknik lie…
$300,000
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche 400 m² in Welykyj Dalnyk, Ukraine
Gewerbefläche 400 m²
Welykyj Dalnyk, Ukraine
Fläche 400 m²
29289 Lagerkomplex zum Verkauf im Dorf Velykyi Dalnik. Gesamtfläche 400 m². Wasser und Gas v…
$200,000
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen