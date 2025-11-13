Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  2. Ukraine
  3. Uznenska miska gromada
  4. Gewerbeimmobilien

Gewerbeimmobilien in Uznenska miska gromada, Ukraine

Piwdenne
3
4 immobilienobjekte total found
Gewerbefläche 1 500 m² in Piwdenne, Ukraine
Gewerbefläche 1 500 m²
Piwdenne, Ukraine
Fläche 1 500 m²
Stockwerk 1/2
$1,60M
Immobilienagentur
BPS Consulting
Sprachen
English, Русский, Українська
Gewerbefläche in Piwdenne, Ukraine
Gewerbefläche
Piwdenne, Ukraine
20275. Yuzhny, Grundstück 4 Hektar, Vertrag über 49 Jahre, hat einen eigenen Transformator, …
$480,000
Gewerbefläche in Novi Biliari, Ukraine
Gewerbefläche
Novi Biliari, Ukraine
№ 1312. . We offer for sale a plot near the South Port in the village. Belars. The total are…
$600,000
Gewerbefläche in Piwdenne, Ukraine
Gewerbefläche
Piwdenne, Ukraine
$400,000
