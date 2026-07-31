Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Ukraine
  3. Usativska silska gromada
  4. Gewerbeimmobilien
  5. Lager

Lagerräume in Usativska silska gromada, Ukraine

;
gewerbeimmobilien
9
1 immobilienobjekt total found
Lager 2 113 m² in Ussatowe, Ukraine
Lager 2 113 m²
Ussatowe, Ukraine
Fläche 2 113 m²
Der Verkauf des Kühlschrankkomplexes ist .83 ha, geschäftsbereit, 2113 m Ort: Eine ideale D…
$700,000
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
BPS Consulting
Sprachen
English, Русский, Українська
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen