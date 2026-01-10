Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  2. Ukraine
  3. Usativska silska gromada
  4. Gewerbeimmobilien

Gewerbeimmobilien in Usativska silska gromada, Ukraine

13 immobilienobjekte total found
Gewerbefläche 3 000 m² in Ussatowe, Ukraine
Gewerbefläche 3 000 m²
Ussatowe, Ukraine
Fläche 3 000 m²
$2,60M
Gewerbefläche in Ussatowe, Ukraine
Gewerbefläche
Ussatowe, Ukraine
26725. Verkauf eines Grundstücks auf der Autobahn Odessa-Kyiv. Die Gesamtfläche beträgt 3,54…
$790,000
Gewerbefläche in Ussatowe, Ukraine
Gewerbefläche
Ussatowe, Ukraine
№ 1138. . Verkauf eines Grundstücks an der Umgehungsstraße zwischen Two Column und der Clo…
$250,000
Gewerbefläche in Ussatowe, Ukraine
Gewerbefläche
Ussatowe, Ukraine
Nr. 1092. Wir bieten einen Abschnitt auf der Autobahn Odessa - Kiew 3 km. von der Stadt Odes…
$3,00M
Gewerbefläche 6 200 m² in Ussatowe, Ukraine
Gewerbefläche 6 200 m²
Ussatowe, Ukraine
Fläche 6 200 m²
Nr. 3482. Wir bieten zum Verkauf eine Umschlagbasis in der Kunst. Usatova. Die Gesamtfläche …
$3,75M
Gewerbefläche 6 200 m² in Ussatowe, Ukraine
Gewerbefläche 6 200 m²
Ussatowe, Ukraine
Fläche 6 200 m²
16256 Station Usatovo zu verkaufen. Grundstück von 6 Hektar. Auf dem Gebiet gibt es Lager- u…
$4,00M
Gewerbefläche in Maryniwka, Ukraine
Gewerbefläche
Maryniwka, Ukraine
Nein. 1109. . . Ich verkaufe ein Grundstück für den Bau eines Wohngebäudes in s. Marinovka m…
$10,000
Gewerbefläche 2 000 m² in Ussatowe, Ukraine
Gewerbefläche 2 000 m²
Ussatowe, Ukraine
Fläche 2 000 m²
27129. Verkauf eines Komplexes von Gebäuden im Agronomicheskaya Bezirk. Gesamtfläche 2000 m2…
$810,000
Gewerbefläche in Ussatowe, Ukraine
Gewerbefläche
Ussatowe, Ukraine
31167. I will sell a land plot on a busy highway Odessa-Kyiv. The total area is 63.7 ha. Eno…
$11,90M
Gewerbefläche 6 200 m² in Ussatowe, Ukraine
Gewerbefläche 6 200 m²
Ussatowe, Ukraine
Fläche 6 200 m²
151936 Die bestehende Odessa-Usatovo-Oround Road-Kievskoye Shosse ist zum Verkauf M-05, M28-…
$4,00M
Gewerbefläche 3 082 m² in Odessa, Ukraine
Gewerbefläche 3 082 m²
Odessa, Ukraine
Zimmer 12
Fläche 3 082 m²
Stockwerk 1/2
Hauptmerkmale: Budivli Bereich: 3082 m2 Die Fläche von Land dilyanka: 2.4 Hektar (der Machta…
$2,50M
Gewerbefläche in Ussatowe, Ukraine
Gewerbefläche
Ussatowe, Ukraine
10322. . . Wir bieten zum Verkauf ein Grundstück in der Klover-Brücke entlang der Kiewer Str…
$280,000
Gewerbefläche in Ussatowe, Ukraine
Gewerbefläche
Ussatowe, Ukraine
№ 1090. . Wir bieten zum Verkauf ein Fassadengrundstück an der Clover River Bridge an. Die G…
$221,000
