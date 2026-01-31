Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Ukraine
  3. Teplodarska miska gromada
  4. Gewerbeimmobilien

Gewerbeimmobilien in Teplodarska miska gromada, Ukraine

1 immobilienobjekt total found
Gewerbefläche 8 500 m² in Teplodar, Ukraine
Gewerbefläche 8 500 m²
Teplodar, Ukraine
Fläche 8 500 m²
3063. Wir bieten zum Verkauf eine industrielle Basis in Teplodar. Die Gesamtfläche beträgt 8…
$850,000
