Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Ukraine
  3. Tairovska selisna gromada
  4. Gewerbeimmobilien
  5. Hotel

Hotels in Tairovska selisna gromada, Ukraine

;
gewerbeimmobilien
24
büros
3
1 immobilienobjekt total found
Hotel 750 m² in Lymanka, Ukraine
Hotel 750 m²
Lymanka, Ukraine
Fläche 750 m²
9209. Wir bieten Ihnen ein 3-stöckiges Hotel in Tsarskoye Selo zu verkaufen. Gesamtfläche vo…
$750,000
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen