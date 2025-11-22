Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Ukraine
  3. Tairovska selisna gromada
  4. Gewerbeimmobilien

Gewerbeimmobilien in Tairovska selisna gromada, Ukraine

Lymanka
31
43 immobilienobjekte total found
Gewerbefläche in Lymanka, Ukraine
Gewerbefläche
Lymanka, Ukraine
11733. In Tsarskoye Selo - 2 auf der Straße Alexandrovskaya \ pr - t Zhukova, zum Verkauf 6 …
$92,000
Gewerbefläche in Suchyj Lyman, Ukraine
Gewerbefläche
Suchyj Lyman, Ukraine
21578. Im Dorf Suchoi Liman wird ein Grundstück zum Verkauf angeboten. Die Gesamtfläche betr…
$70,000
Gewerbefläche 1 850 m² in Odessa, Ukraine
Gewerbefläche 1 850 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 1 850 m²
30306 Verkaufe ein Gebäude mit Grundstück an einem befahrbaren Ort auf Tairova in einem befa…
$1,50M
Gewerbefläche 1 500 m² in Lymanka, Ukraine
Gewerbefläche 1 500 m²
Lymanka, Ukraine
Fläche 1 500 m²
26721. Einfamilienhaus in Sauvignon zu verkaufen. Das Projekt sieht ein kleines Mehrfamilien…
$1,25M
Gewerbefläche in Lymanka, Ukraine
Gewerbefläche
Lymanka, Ukraine
№ 6916 Ich verkaufe ein Fassadengrundstück im Schwarzen Meer für jede Art von Aktivität. Die…
$150,000
Gewerbefläche 1 115 m² in Lymanka, Ukraine
Gewerbefläche 1 115 m²
Lymanka, Ukraine
Fläche 1 115 m²
7992. . . Wir bieten ein 4-stöckiges Bauhaus zum Verkauf an und stehen separat in der Stadt …
$610,000
Gewerbefläche in Suchyj Lyman, Ukraine
Gewerbefläche
Suchyj Lyman, Ukraine
10329. . . Wir bieten Grundstücke im Bezirk Sukhom Liman des Umzugs nach Tairovsky zum Verka…
$423,000
Gewerbefläche 750 m² in Lymanka, Ukraine
Gewerbefläche 750 m²
Lymanka, Ukraine
Fläche 750 m²
9209. . . We offer for sale a 3-storey hotel in Tsarskoye Selo. The total area of 740 sq.m. …
$750,000
Gewerbefläche in Tajirowe, Ukraine
Gewerbefläche
Tajirowe, Ukraine
№ 1211. . . For sale plot, the correct form, in Zelen Gai on the street. Yesenina. The total…
$35,000
Gewerbefläche 34 m² in Odessa, Ukraine
Gewerbefläche 34 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 34 m²
23648 Verkaufe Gewerberäume in einem Neubau in Tairova. Gesamtfläche 34 qm. Fassadenfenster.…
$30,000
Gewerbefläche in Tajirowe, Ukraine
Gewerbefläche
Tajirowe, Ukraine
10123. . . We offer for sale a land plot in the Green Guy massif. The total area of 1.4 hect…
$210,000
Gewerbefläche 1 850 m² in Odessa, Ukraine
Gewerbefläche 1 850 m²
Odessa, Ukraine
Zimmer 22
Fläche 1 850 m²
Etagenzahl 3
Haus, Gebäude in einem Pass und Pass Platz in einem besiedelten Mikro-Kreis Abschnitt 25 acr…
$1,50M
Gewerbefläche 32 m² in Odessa, Ukraine
Gewerbefläche 32 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 32 m²
$25,000
Gewerbefläche in Lymanka, Ukraine
Gewerbefläche
Lymanka, Ukraine
№ 5965. I will sell the land in the Black Sea 2. The total area of the plot is 1.63 hectares…
$160,000
Gewerbefläche 20 m² in Odessa, Ukraine
Gewerbefläche 20 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 20 m²
$13,000
Gewerbefläche 58 m² in Odessa, Ukraine
Gewerbefläche 58 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 58 m²
20792. Wir bieten zum Verkauf Geschäftsräume in einem neuen Gebäude in Tairova an. Gesamtflä…
$34,740
Gewerbefläche 35 m² in Odessa, Ukraine
Gewerbefläche 35 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 35 m²
23002. Verkaufe Gewerberäume in einem Neubau in Tairova. Gesamtfläche 35 qm. Hochwertige Ren…
$35,000
Gewerbefläche in Lymanka, Ukraine
Gewerbefläche
Lymanka, Ukraine
7857. . . We offer for sale a plot in the Black Sea. The total area of 46 acres. There is a …
$310,000
Gewerbefläche 50 m² in Odessa, Ukraine
Gewerbefläche 50 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 50 m²
18512 Fertige Räumlichkeiten mit Renovierung in europäischer Qualität für Ihr Unternehmen. A…
$50,500
Gewerbefläche 401 m² in Odessa, Ukraine
Gewerbefläche 401 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 401 m²
№ 1415. . . We offer for sale a facade room in the new residential complex "Home on Levitan"…
$570,000
Gewerbefläche 3 156 m² in Suchyj Lyman, Ukraine
Gewerbefläche 3 156 m²
Suchyj Lyman, Ukraine
Fläche 3 156 m²
10025. . . Wir bieten zum Verkauf einen Immobilienkomplex in Sukhoi Liman an. Die bestehende…
$420,000
Gewerbefläche in Suchyj Lyman, Ukraine
Gewerbefläche
Suchyj Lyman, Ukraine
27012. Ein Grundstück steht in der Mündung des Suchoi an der Hauptstraße zum Verkauf. Die Ge…
$48,000
Gewerbefläche 44 m² in Odessa, Ukraine
Gewerbefläche 44 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 44 m²
23450 Verkaufe Gewerberäume im Wohnkomplex 56 Zhemchuzhina. Gesamtfläche 44 m². Die Räumlich…
$40,000
Gewerbefläche 165 m² in Lymanka, Ukraine
Gewerbefläche 165 m²
Lymanka, Ukraine
Fläche 165 m²
28425. Gewerberäume zu verkaufen in einem neuen Wohnkomplex in der Institutskaya-Straße. Ge…
$32,000
Gewerbefläche in Suchyj Lyman, Ukraine
Gewerbefläche
Suchyj Lyman, Ukraine
24958 Verkaufe ein Grundstück im Dorf. Suchoi Liman. Die Gesamtfläche beträgt 25 Hektar. Eck…
$67,000
Gewerbefläche 47 m² in Odessa, Ukraine
Gewerbefläche 47 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 47 m²
11626. Office space for sale in ZhK "37 Pearl". Office with renovation, toilet, electricity …
$95,000
Gewerbefläche 38 m² in Odessa, Ukraine
Gewerbefläche 38 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 38 m²
21807 Ich biete zum Verkauf Räumlichkeiten in einem neuen fertiggestellten Wohnkomplex an. G…
$28,500
Gewerbefläche in Lymanka, Ukraine
Gewerbefläche
Lymanka, Ukraine
25515. Verkaufe ein Grundstück in Limanka. Die Gesamtfläche beträgt 5 Acres. Regelmäßige rec…
$43,000
Gewerbefläche 1 100 m² in Lymanka, Ukraine
Gewerbefläche 1 100 m²
Lymanka, Ukraine
Fläche 1 100 m²
10144. . . We offer for sale a new, separately standing, 2-storey building on the street. Co…
$660,000
Gewerbefläche 1 633 m² in Lymanka, Ukraine
Gewerbefläche 1 633 m²
Lymanka, Ukraine
Fläche 1 633 m²
13946 Mansion for sale in Sauvignon-2. Private school business option, premium boarding scho…
$2,15M
