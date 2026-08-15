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Häuser in Skhidnytsia Settlement Hromada, Ukraine

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Haus in Schidnyzja, Ukraine
Haus
Schidnyzja, Ukraine
Fläche 300 m²
Die einzige Art von Herrenhaus in der besten ukrainischen Tradition. Die Eleganz der Häuser …
$649,999
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