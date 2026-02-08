Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Ukraine
  3. Sabivska silska gromada
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus

Häuser in Sabivska silska gromada, Ukraine

1 immobilienobjekt total found
Haus 3 zimmer in Schabo, Ukraine
Haus 3 zimmer
Schabo, Ukraine
Zimmer 3
Fläche 500 m²
Stockwerk 1/2
Nein 1069. Wir bieten zum Verkauf ein neues 2 - Stock Haus in der ersten Linie vom Meer zum …
$650,000
Immobilienangaben in Sabivska silska gromada, Ukraine

