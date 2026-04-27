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Häuser in Rozdilnanska miska gromada, Ukraine

1 immobilienobjekt total found
Haus in Blahodatne, Ukraine
Haus
Blahodatne, Ukraine
Fläche 83 m²
38304 Ich werde ein gemütliches Haus im Dorf Blagodatnoe (Kirovo) von Razdannyansky Bezirk, …
$50,000
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Immobilienangaben in Rozdilnanska miska gromada, Ukraine

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