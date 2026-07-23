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Business zum Verkauf in Rajon Riwne, Ukraine

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Verkauf von Vermögensrechten an einem einzigen Anlagenkomplex in der Region Riwne in Rajon Riwne, Ukraine
Verkauf von Vermögensrechten an einem einzigen Anlagenkomplex in der Region Riwne
Rajon Riwne, Ukraine
Fläche 751 900 m²
Der Komplex umfasst zwei Lagerstätten: Erste Lagerstätte: 32 ha Zweite Lage…
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