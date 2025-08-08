Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Ukraine
  3. Oblast Riwne
  4. Gewerbeimmobilien
  5. Fertiges Geschäft

Business zum Verkauf in Oblast Riwne, Ukraine

Verkauf von Vermögensrechten an einem einzigen Anlagenkomplex in der Region Riwne in Oblast Riwne, Ukraine
Verkauf von Vermögensrechten an einem einzigen Anlagenkomplex in der Region Riwne
Oblast Riwne, Ukraine
Fläche 751 900 m²
Der Komplex umfasst zwei Lagerstätten: Erste Lagerstätte: 32 ha Zweite Lage…
Preis auf Anfrage
