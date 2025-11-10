Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Ukraine
  3. Rakhiv Urban Hromada
  4. Wohnimmobilien

Wohnimmobilien in Rakhiv Urban Hromada, Ukraine

1 immobilienobjekt total found
Reihenhaus 8 zimmer in Rachiw, Ukraine
Reihenhaus 8 zimmer
Rachiw, Ukraine
Zimmer 8
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 350 m²
$180,252
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Privatverkäufer
Sprachen
English, Русский, Čeština, Українська
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Rakhiv Urban Hromada, Ukraine

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen