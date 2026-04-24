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Wohnungen in Pulyny Settlement Hromada, Ukraine

1 immobilienobjekt total found
Wohnung 13 Schlafzimmer in Ivanovychi, Ukraine
Wohnung 13 Schlafzimmer
Ivanovychi, Ukraine
Schlafräume 13
Anzahl der Badezimmer 13
Fläche 1 150 m²
Etagenzahl 5
Kleines Apartmenthaus zum Verkauf in einer guten Gegend von Becici / Ivanovici, Budva Gemein…
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Immobilienangaben in Pulyny Settlement Hromada, Ukraine

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