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Gewerbeimmobilien in Polianytsia Rural Hromada, Ukraine

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5 immobilienobjekte total found
Gewerbefläche 1 000 m² in Polianytsia, Ukraine
Gewerbefläche 1 000 m²
Polianytsia, Ukraine
Fläche 1 000 m²
Ich verkaufe das Hotel an Polonka, die Resort-Zone, Bukow. Mit herrlichem Blick auf die Berg…
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Gewerbefläche 2 000 m² in Polianytsia, Ukraine
Gewerbefläche 2 000 m²
Polianytsia, Ukraine
Fläche 2 000 m²
Eröffnen Sie eine einzigartige Gelegenheit, in ein renommiertes Hotel zu investieren, das si…
$3,30M
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Gewerbefläche 700 m² in Polianytsia, Ukraine
Gewerbefläche 700 m²
Polianytsia, Ukraine
Fläche 700 m²
Es scheint wie ein Ready-Restaurant-Geschäft im Herzen von Carpath-Gift! Companine führt zwe…
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Andere 750 m² in Polianytsia, Ukraine
Andere 750 m²
Polianytsia, Ukraine
Fläche 750 m²
Bereiten Sie ein neues Hotel in der Nähe von Bukoville, ein Urlaub, über die erste Ausfahrt,…
$1,29M
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Andere 510 m² in Polianytsia, Ukraine
Andere 510 m²
Polianytsia, Ukraine
Fläche 510 m²
Cojplar - vier Häuser in den Bergen - Polyakov, Bukovel, Karshoo Working Income Business Je…
$1,20M
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