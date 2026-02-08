Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Ukraine
  3. Podilska miska gromada
  4. Gewerbeimmobilien

Gewerbeimmobilien in Podilska miska gromada, Ukraine

1 immobilienobjekt total found
Gewerbefläche 6 000 m² in Podilsk, Ukraine
Gewerbefläche 6 000 m²
Podilsk, Ukraine
Fläche 6 000 m²
10169. Wir bieten für Verkauf Getreideverarbeitung Unternehmen in. Podolsk Odessa Region. Ge…
$470,000
