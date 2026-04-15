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Langfristige Miete von Lager in Odesa Raion, Ukraine

2 immobilienobjekte total found
Lager 1 500 m² in Odessa, Ukraine
Lager 1 500 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 1 500 m²
Das mit Logistik und schweren Strömen überschwemmte Lager ist 1500 m 2 mit einem JD-Verzweig…
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Lager 1 200 m² in Odessa, Ukraine
Lager 1 200 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 1 200 m²
Ich werde in ein trockenes Lager in Hudson, 1200 mps pro Haus (1000 200 qm) Büro 2 Müllstand…
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