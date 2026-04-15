Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Ukraine
  3. Odesa Raion
  4. Langfristige Vermietung
  5. Hotel

Langfristige Miete von Hotels in Odesa Raion, Ukraine

2 immobilienobjekte total found
Hotel 250 m² in Odessa, Ukraine
Hotel 250 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 250 m²
20234. Wir bieten Ihnen ein Appartement-Hotel für 6 autonome Zimmer auf dem Domplatz zu miet…
$2,000
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Hotel 714 m² in Odessa, Ukraine
Hotel 714 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 714 m²
27664. Vermietung von Räumlichkeiten in der Golf Stream Wohnanlage, Tenistaya Straße. Zur Ze…
$8,000
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen