Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Ukraine
  3. Odesa Urban Hromada
  4. Langfristige Vermietung
  5. Büro

Langfristige Miete von Büros in Odesa Urban Hromada, Ukraine

;
Odessa
88
140 immobilienobjekte total found
Büro 63 m² in Odessa, Ukraine
Büro 63 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 63 m²
30642. Ich werde ein Büro in einem neuen Businesscenter von Kadorr auf dem italienischen Bou…
$1,008
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Büro 64 m² in Odessa, Ukraine
Büro 64 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 64 m²
30272. Ich werde ein Büro von 64.2 qm im Business Center auf Uspenskaya mieten. Es ist für 3…
$800
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Büro 61 m² in Odessa, Ukraine
Büro 61 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 61 m²
30453. Ich werde ein Büro in einem neuen Businesscenter von Kadorr auf dem italienischen Bou…
$972
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Mazur EstateMazur Estate
Büro 111 m² in Odessa, Ukraine
Büro 111 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 111 m²
30539. Mieten Sie ein Büro ohne Provision (0%) in einem Businesscenter auf Französisch Boule…
$1,665
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Büro 45 m² in Odessa, Ukraine
Büro 45 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 45 m²
155 Büro zur Miete im Businesscenter "Dvorets Kamo". Schöne Fassadeneingang. Hochwertige Rep…
$450
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Büro 162 m² in Odessa, Ukraine
Büro 162 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 162 m²
36894. Ich werde einen Büroraum auf der Marshal Govorov Street in der Grand Park Wohnanlage …
$1,600
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Büro 64 m² in Odessa, Ukraine
Büro 64 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 64 m²
30347. Ich werde ein Büro in der Napoleon Business Center auf Uspenskaya mieten. Gesamtfläch…
$800
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Büro 61 m² in Odessa, Ukraine
Büro 61 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 61 m²
30444. Ich werde ein Büro in einem neuen Businesscenter von Kadorr auf dem italienischen Bou…
$918
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Büro 66 m² in Odessa, Ukraine
Büro 66 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 66 m²
30239. Miete OHNE KOMMISSION in der 39. Perle, ein modernes Business-Center auf Französisch …
$662
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Büro 61 m² in Odessa, Ukraine
Büro 61 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 61 m²
30445. Ich werde ein Büro in einem neuen Businesscenter von Kadorr auf dem italienischen Bou…
$917
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Büro 84 m² in Odessa, Ukraine
Büro 84 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 84 m²
17593. Eine Prämisse im Stadtzentrum steht zur Miete zur Verfügung. Ein Büroraum mit einer …
$672
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Büro 50 m² in Odessa, Ukraine
Büro 50 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 50 m²
155 Gemietete Räumlichkeiten im Geschäftszentrum "Dvorets Kamo" im 1. Stock, Hof. Hochwertig…
$500
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Büro 195 m² in Odessa, Ukraine
Büro 195 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 195 m²
26645. Ich werde einen vorderen Büroraum auf Bolshaya Arnautskaya mieten. Vordereingang und …
$1,950
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Büro 97 m² in Odessa, Ukraine
Büro 97 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 97 m²
30232. Ich werde ein Büro im Business Center "Kadorr" auf dem Französischen Boulevard mieten…
$1,162
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Büro 595 m² in Odessa, Ukraine
Büro 595 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 595 m²
2746 Büro zur Miete in einem Businesscenter in der Bunina Street. Die gesamte Etage mit eine…
$6,000
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Büro 140 m² in Odessa, Ukraine
Büro 140 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 140 m²
175.97 Eine Prämisse im Stadtzentrum steht zur Miete zur Verfügung. Ein Büro mit einer Gesa…
$1,120
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Büro 100 m² in Odessa, Ukraine
Büro 100 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 100 m²
Nr. 2119. Im Zentrum der Stadt ist eine Fassade von 80 qm zu vermieten. Zwei Eingänge, große…
$650
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Büro 120 m² in Odessa, Ukraine
Büro 120 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 120 m²
ANHANG Eine Prämisse im Stadtzentrum steht zur Miete zur Verfügung. Ein Büro mit einer Gesa…
$960
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Büro 70 m² in Odessa, Ukraine
Büro 70 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 70 m²
36578. Bürofläche wird in BC Watercolor gemietet. Gesamtfläche von 70 qm. Gute Reparatur. Da…
$480
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Büro 71 m² in Odessa, Ukraine
Büro 71 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 71 m²
22799. Ich werde ein Büro mit einer Gesamtfläche von 71 qm mieten. Im Kadorr Business Center…
$1,065
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Büro 110 m² in Odessa, Ukraine
Büro 110 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 110 m²
31897 Ich werde die Fassade am französischen Boulevard mieten. Büro, medizinisches Zentrum, …
$1,450
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Büro 83 m² in Odessa, Ukraine
Büro 83 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 83 m²
30318. Ich werde ein Büro in einem neuen Businesscenter von Kadorr auf dem italienischen Bou…
$1,244
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Büro 165 m² in Odessa, Ukraine
Büro 165 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 165 m²
27305. Büro zur Miete im Stadtzentrum. Wohnanlage Star von Ellada. Gesamtfläche 165 m2. Gerä…
$1,650
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Büro 270 m² in Odessa, Ukraine
Büro 270 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 270 m²
24700. Ich werde ein Büro in der Innenstadt an der Grecheskaya Street mieten. Business-Cente…
$4,050
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Büro 83 m² in Odessa, Ukraine
Büro 83 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 83 m²
30322. Ich werde ein Büro in einem neuen Businesscenter von Kadorr auf dem italienischen Bou…
$1,316
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Büro 64 m² in Odessa, Ukraine
Büro 64 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 64 m²
30336. Ich werde ein Büro in der Napoleon Business Center auf Uspenskaya mieten. Gesamtfläch…
$510
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Büro 64 m² in Odessa, Ukraine
Büro 64 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 64 m²
30337. Ich werde ein Büro in der Napoleon Business Center auf Uspenskaya mieten. Gesamtfläch…
$515
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Büro 97 m² in Odessa, Ukraine
Büro 97 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 97 m²
30244. Büro mit moderner Renovierung in Arcadia. Gesamtfläche 97.1 qm, 4 Büros mit Meerblick…
$1,165
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Büro 83 m² in Odessa, Ukraine
Büro 83 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 83 m²
30329. Ich werde ein Büro in einem Businesscenter auf dem Französischen Boulevard mieten. Ei…
$1,235
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Büro 63 m² in Odessa, Ukraine
Büro 63 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 63 m²
30470. Ich werde ein Büro in einem neuen Businesscenter von Kadorr auf dem italienischen Bou…
$875
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen