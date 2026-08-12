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Betriebsgebäude in Odesa Urban Hromada, Ukraine

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Produktion 15 600 m² in Odessa, Ukraine
Produktion 15 600 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 15 600 m²
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Produktion 5 000 m² in Odessa, Ukraine
Produktion 5 000 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 5 000 m²
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Produktion 15 000 m² in Odessa, Ukraine
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Odessa, Ukraine
Fläche 15 000 m²
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Produktion 3 119 m² in Odessa, Ukraine
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Odessa, Ukraine
Fläche 3 119 m²
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