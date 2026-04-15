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Langfristige Miete von Restaurants in Oblast Odessa, Ukraine

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Restaurant, Café 140 m² in Odessa, Ukraine
Restaurant, Café 140 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 140 m²
Ich gebe Fassar Room 140 Meter insgesamt, 93 m vom Sandboden, 2 Halle 37 45, erhöhen 47 Mete…
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