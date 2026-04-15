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Betriebsgebäude in Nerubajska silska gromada, Ukraine

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Produktion 6 200 m² in Ussatowe, Ukraine
Produktion 6 200 m²
Ussatowe, Ukraine
Fläche 6 200 m²
Verkauf von Universal Investment Complex auf 6 Hektar kann auf 27 Hektar erweitert werden Lo…
$4,50M
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