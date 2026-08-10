Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Ukraine
  3. Rajon Nadwirna
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus

Häuser in Rajon Nadwirna, Ukraine

;
1 immobilienobjekt total found
Haus in Jaremtsche, Ukraine
Haus
Jaremtsche, Ukraine
Fläche 183 m²
Es ist ein modernes, einfaches Haus in m. Ein Gürtel. Das Haus befindet sich an einem einzig…
$664,999
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
BPS Consulting
Sprachen
English, Русский, Українська
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Rajon Nadwirna, Ukraine

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen