  1. Realting.com
  2. Ukraine
  3. Rajon Mukatschewo
  4. Gewerbeimmobilien
  5. Hotel

Hotels in Rajon Mukatschewo, Ukraine

Hotel-, Erholungs- und Medizin-Komplex in Polyana (Transkarpatien) in Poliana, Ukraine
Hotel-, Erholungs- und Medizin-Komplex in Polyana (Transkarpatien)
Poliana, Ukraine
Fläche 6 455 m²
Etagenzahl 6
Ich verkaufe einen betriebsbereiten Hotel-, Erholungs- und Medizin-Komplex in Polyana (Trans…
Preis auf Anfrage
BPS Consulting
Sprachen
English, Русский, Українська
