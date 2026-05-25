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Betriebsgebäude in Oblast Kyjiw, Ukraine

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Produktion 3 500 m² in Trebukhiv, Ukraine
UP UP
Produktion 3 500 m²
Trebukhiv, Ukraine
Fläche 3 500 m²
Etagenzahl 3
Verkauf von fertigen Produktions- und Lagerkomplexen (Lebensmittelindustrie)Lage: Kyiv Regio…
$2,09M
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