Objekte als eine Liste zeigen
Häuser in Rajon Krywyj Rih, Ukraine

1 immobilienobjekt total found
Haus 3 zimmer in Lativka, Ukraine
Haus 3 zimmer
Lativka, Ukraine
Zimmer 3
Fläche 135 m²
Ein Zuhause, wo man endlich atmen kann. Ein helles, schlichtes Haus im intermanischen - für …
$72,000
Immobilienagentur
BPS Consulting
Sprachen
English, Русский, Українська
Immobilienangaben in Rajon Krywyj Rih, Ukraine

