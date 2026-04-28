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Häuser in Rajon Kowel, Ukraine

1 immobilienobjekt total found
Haus 8 Schlafzimmer in Radowytschi, Ukraine
Haus 8 Schlafzimmer
Radowytschi, Ukraine
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 160 m²
Etagenzahl 3
Haus in Radovichy Im wunderbaren Ort Radovichi ist ein Haus mit einer Gesamtfläche von 160 m…
$468,920
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