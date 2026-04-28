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Wohnimmobilien in Rajon Kowel, Ukraine

2 immobilienobjekte total found
Wohnung 5 Schlafzimmer in Radowytschi, Ukraine
Wohnung 5 Schlafzimmer
Radowytschi, Ukraine
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 350 m²
Etagenzahl 3
Haus in einer ruhigen Gegend von Tivat Im schönen kleinen Ort Radovichi ist ein Haus mit ein…
$375,136
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Haus 8 Schlafzimmer in Radowytschi, Ukraine
Haus 8 Schlafzimmer
Radowytschi, Ukraine
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 160 m²
Etagenzahl 3
Haus in Radovichy Im wunderbaren Ort Radovichi ist ein Haus mit einer Gesamtfläche von 160 m…
$468,920
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