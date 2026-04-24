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Hotels in Karolino Bugazka silska gromada, Ukraine

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3 immobilienobjekte total found
Hotel 1 100 m² in Karolino-Buhas, Ukraine
Hotel 1 100 m²
Karolino-Buhas, Ukraine
Fläche 1 100 m²
№ 2636. Wir bieten zum Verkauf ein Freizeitzentrum im Dorf an. Carolina Bugaz. Die erste Lin…
$650,000
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Hotel 50 m² in Karolino-Buhas, Ukraine
Hotel 50 m²
Karolino-Buhas, Ukraine
Fläche 50 m²
19481 Verkauf eines Ferienhauses in der Nähe des Meeres, Karolino-Bugaz. Wohnzustand. Gesamt…
$40,000
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Hotel 250 m² in Satoka, Ukraine
Hotel 250 m²
Satoka, Ukraine
Fläche 250 m²
37533 Ich werde ein Arbeits Erholungszentrum in Zatoka mit einem Grundstück verkaufen. In de…
$160,000
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