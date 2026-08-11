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Gewerbeimmobilien in Kalush Urban Hromada, Ukraine

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Gewerbefläche 1 497 m² in Kalusch, Ukraine
Gewerbefläche 1 497 m²
Kalusch, Ukraine
Fläche 1 497 m²
Wir bieten Ihnen einen Ort des freien Zwecks, der im Herzen der Stadt Kaluash ist. Die Immo…
$1,20M
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