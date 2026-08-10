Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Ukraine
  3. Rajon Iwano-Frankiwsk
  4. Wohnimmobilien

Wohnimmobilien in Rajon Iwano-Frankiwsk, Ukraine

;
2 immobilienobjekte total found
Haus in Iwano-Frankiwsk, Ukraine
Haus
Iwano-Frankiwsk, Ukraine
Fläche 540 m²
Ein elegantes Haus in einer gemütlichen Nachbarschaft von Ivanov-Frankika Soll ein einfache…
$766,028
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
BPS Consulting
Sprachen
English, Русский, Українська
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Haus in Iwano-Frankiwsk, Ukraine
Haus
Iwano-Frankiwsk, Ukraine
Fläche 400 m²
Ich werde 3x story clubs an ein copyobject im shenchenko park verkaufen. Die Breite der Wan…
$399,999
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
BPS Consulting
Sprachen
English, Русский, Українська
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Rajon Iwano-Frankiwsk, Ukraine

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen