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Büroräumen in Fontanska silska gromada, Ukraine

gewerbeimmobilien
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1 immobilienobjekt total found
Büro 40 m² in Fontanka, Ukraine
Büro 40 m²
Fontanka, Ukraine
Fläche 40 m²
14378 Zum Verkauf 1-Zimmer-Büro-Wohnung mit allen notwendigen Bedingungen für die Arbeit. Re…
$39,800
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