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Hotels in Fontanska silska gromada, Ukraine

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Hotel 98 m² in Fontanka, Ukraine
Hotel 98 m²
Fontanka, Ukraine
Fläche 98 m²
8697 . . . Zum Verkauf steht eine Touristenbasis vor der Küste des Schwarzen Meeres. Das Geb…
$40,000
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