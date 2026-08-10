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Gewerbeimmobilien in Rajon Drohobytsch, Ukraine

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Schidnyzja
5
7 immobilienobjekte total found
Gewerbefläche 560 m² in Schidnyzja, Ukraine
Gewerbefläche 560 m²
Schidnyzja, Ukraine
Fläche 560 m²
Ich werde den Brennstoffkomplex verkaufen, der auf dem nationalen Wert des Ostens liegt. Es…
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Gewerbefläche 2 540 m² in Boryslaw, Ukraine
Gewerbefläche 2 540 m²
Boryslaw, Ukraine
Fläche 2 540 m²
Es gibt einen einzigartigen Erholungskomplex im Herzen des Naturschutzes (das Dorf der Sonne…
$1,60M
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Andere 850 m² in Schidnyzja, Ukraine
Andere 850 m²
Schidnyzja, Ukraine
Fläche 850 m²
Ich verkaufe das Geschäft bereit für das Resort East: Das Gebäude der Fläche ist 850 m2,14 Z…
$999,999
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Gewerbefläche 1 000 m² in Rybnyk, Ukraine
Gewerbefläche 1 000 m²
Rybnyk, Ukraine
Fläche 1 000 m²
Ich verkaufe das Babycamp auf der Ostseite des Berges. Die grüne Fläche ist 3. 6 K in Privat…
$1,20M
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Gewerbefläche 1 500 m² in Schidnyzja, Ukraine
Gewerbefläche 1 500 m²
Schidnyzja, Ukraine
Fläche 1 500 m²
Ich werde einen Gewinn zahlen, indem ich Geschäfte im Zentrum eines Resorts unter einem duft…
$1,32M
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Gewerbefläche 1 421 m² in Schidnyzja, Ukraine
Gewerbefläche 1 421 m²
Schidnyzja, Ukraine
Fläche 1 421 m²
Ich werde Ihnen eine besonders gesunde Gruppe im Zentrum von Centhonk geben, die ein baluolo…
$1,15M
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Andere 425 m² in Schidnyzja, Ukraine
Andere 425 m²
Schidnyzja, Ukraine
Fläche 425 m²
Ein Gästehaus im Osten auf dem Gipfel des Berges, ein Familienunternehmen, ein Überleben. D…
$649,999
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