  1. Realting.com
  2. Ukraine
  3. Dobroslavska selisna gromada
  4. Gewerbeimmobilien

Gewerbeimmobilien in Dobroslavska selisna gromada, Ukraine

1 immobilienobjekt total found
Gewerbefläche 3 150 m² in Kremydiwka, Ukraine
Gewerbefläche 3 150 m²
Kremydiwka, Ukraine
Fläche 3 150 m²
№ 5684. . . Wir bieten zum Verkauf einen Komplex von Produktionsanlagen in s an. Cremidovka.…
$500,000
