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Betriebsgebäude in Dalnicka silska gromada, Ukraine

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Produktion 3 000 m² in Dobroolexandriwka, Ukraine
Produktion 3 000 m²
Dobroolexandriwka, Ukraine
Fläche 3 000 m²
Eine lebende Farm mit Tieren und eine ganze Basis für die Arbeit in der Region Odeka, dem Be…
$240,000
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