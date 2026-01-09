Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Ukraine
  3. Dacnenska silska gromada
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus

Häuser in Dacnenska silska gromada, Ukraine

4 immobilienobjekte total found
Haus 3 zimmer in Datschne, Ukraine
Haus 3 zimmer
Datschne, Ukraine
Zimmer 3
Fläche 95 m²
Stockwerk 1/1
$45,000
Eine Anfrage stellen
Haus 5 zimmer in Datschne, Ukraine
Haus 5 zimmer
Datschne, Ukraine
Zimmer 5
Fläche 110 m²
Stockwerk 1/1
25128 Verkauf eines Hauses im Dorf Dachnoe mit einer Gesamtfläche von 110 qm. Zwei Heizarten…
$48,000
Eine Anfrage stellen
Haus 1 zimmer in Jehoriwka, Ukraine
Haus 1 zimmer
Jehoriwka, Ukraine
Zimmer 1
Fläche 30 m²
Stockwerk 1/1
19247. Ich verkaufe ein Ferienhaus fünf Minuten von der Mündung. Es ist auf Grundstück 6 acr…
$6,000
Eine Anfrage stellen
AtlantaAtlanta
Haus 2 zimmer in Jehoriwka, Ukraine
Haus 2 zimmer
Jehoriwka, Ukraine
Zimmer 2
Fläche 134 m²
Stockwerk 1/2
19263 Auf Verkauf Hauptstadt 2-stöckiges Ferienhaus auf der Kiewer Autobahn auf der Khadjibe…
$18,000
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Dacnenska silska gromada, Ukraine

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen